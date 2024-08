CELANO: AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E APERTURA STAGIONE 2024/2025 DEL PALASPORT DI CELANO

CELANO – Avviati, nei primi giorni di Agosto ed a seguito della chiusura della stagione 2023/2024, i lavori di riqualificazione del Palasport di Celano. Tali interventi, realizzati in collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società di gestione, mirano a risolvere i vari problemi di natura strutturale ed impiantistica, unitamente a una serie di manutenzioni ordinarie già pianificate afferenti piscine, palestra e spogliatoi.

I lavori, che si concluderanno entro la fine del mese di agosto, permetteranno l’apertura del Palasport per una nuova stagione ricca di attività, pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza.

“Questi interventi garantiranno alla città di Celano di avere un Palazzetto dello Sport completamente rinnovato e ristrutturato nelle parti che ormai non erano più adeguate alle necessità degli utenti. Le criticità rilevate, a seguito di numerosi confronti tra l’amministrazione, la gestione e tecnici incaricati, sono state affrontate con lo scopo di recuperare al meglio l’impianto sportivo e risolvere un problema che da tempo interessava la struttura frequentata da molti sportivi e famiglie” – dichiara il Sindaco Settimio Santilli.

“Questo dimostra l’attenzione dell’attuale amministrazione consapevole del fatto di quanto lo sport sia un vero punto di forza della nostra comunità, con associazioni molto attive che contribuiscono ogni giorno alla crescita degli atleti, dal punto di vista fisco e formativo” – aggiunge l’assessore allo sport Valeriano Fidanza.

“L’apertura ufficiale è prevista per il giorno 2 settembre per le attività libere, mentre le attività didattiche inizieranno il 23 settembre. Inoltre, il weekend del 21-22 settembre sarà dedicato ad un evento speciale “Due Giorni a Tutto Sport”, durante il quale sarà possibile conoscere tutte le attività programmate per la nuova stagione e prenotare delle lezioni di prova gratuite. Siamo entusiasti di dare inizio a questa nuova stagione e speriamo di vedervi numerosi” – comunica la gestione della struttura, nella persona di Massimo De Leonardis.