CELANO. AL VIA I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRIBUNA DELLO STADIO FABIO PICCONE

Lunedì inizierà il cantiere per la ristrutturazione della tribuna dello stadio Fabio Piccone e la realizzazione dell’impianto fognario in via dello sport.

Valore dei lavori 608.000 €, di cui 400.000 € del CONI e i restanti 208.000 € del Comune.

“ È stato finanziato il progetto di riqualificazione del campo Don Luigi Di Summo a Borgo Strada 14 dalla Regione Abruzzo con un contributo di 150.000 € ai quali verranno aggiunti altri 210.000 € a carico del Comune”, ha spiegato il Sindaco Settimio Santilli.

“L’intervento di riqualificazione riguarderà la realizzazione di un campo polivalente in erba sintetica di nuova generazione compreso la ristrutturazione degli spogliatoi e il nuovo impianto di illuminazione.

I lavori dovranno terminare in questo caso entro l’anno 2023”.