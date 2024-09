Celano, Al Via I Soggiorni Termali Per Gli Anziani

È avvenuta domenica la partenza, verso Riccione, degli anziani della nostra comunità per i tanto attesi soggiorni termali. Questo progetto, frutto dell’avviso pubblico messo a disposizione anche per quest’anno dall’Amministrazione Comunale, ha permesso a numerosi cittadini di terza età di beneficiare di un periodo di benessere e cura.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla destinazione di parte dei fondi dedicati alle politiche sociali, rappresenta uno dei principali interventi dell’Amministrazione a favore della salute e del benessere degli anziani. Un impegno che vede in prima linea il Presidente del Consiglio Comunale, Silvia Morelli con delega alle Politiche Sociali e alla Disabilità, promotrice del progetto, la quale ha fortemente voluto che questi fondi fossero utilizzati per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini più anziani.

“Con la partenza dei soggiorni termali, il Comune ribadisce la propria attenzione alle necessità della popolazione anziana, fornendo loro occasioni di svago, socializzazione e miglioramento della salute fisica e mentale. Gli anziani partecipanti avranno l’opportunità di godere di trattamenti termali, attività ricreative e momenti di condivisione, in un ambiente sicuro e sereno.

È fondamentale riconoscere il valore di progetti come questo, che investono risorse nelle politiche sociali e che mirano a migliorare la qualità della vita delle persone, soprattutto in una fase della vita in cui il sostegno e l’attenzione alle esigenze personali diventano ancora più cruciali” – è il commento del Presidente Silvia Morelli.