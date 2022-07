CELANO. AL VIA INTERVENTI CAPILLARI DI DECORO, SICUREZZA E MANUTENZIONE URBANA

Su iniziativa del Vicesindaco con delega alla manutenzione della città Piero Ianni e del Consigliere Provinciale con delega comunale allambiente Dino Iacutone, sono state avviate importanti attività di manutenzione, di pulizia e decoro su tutto il territorio comunale. Un radicale e capillare intervento è stato programmato, infatti, nelle aree di pertinenza pubblica dove la presenza di sterpaglie potrebbe agevolare anche linnesco di incendi. Un impegno importante e un programma di manutenzione previsto su larga scala che comprende la totalità del territorio comunale. Saranno, infatti, circa 50 i chilometri di strade soprattutto periferiche interessate dalle opere di decespugliamento meccanizzato.

La sicurezza e il decoro della Città sono una priorità della nostra Amministrazione dichiarano Il Vicesindaco Ianni e il Consigliere Iacutone e per questo ci siamo attivati per garantire tutta una serie di interventi che possano contribuire al mantenimento di un livello ottimale ed alto dell’immagine di Celano.”

Da circa una settimana è partito un ulteriore servizio fondamentale per la pulizia della città con lobiettivo di garantire e migliorare la vivibilità in un periodo come quello estivo in cui Celano si popola di numerosi turisti. A questo scopo è partito lo spazzamento manuale, ovvero quella particolare e minuziosa attività di spazzamento dei vicoli e delle scalinate soprattutto del centro storico svolta dall’operatore ecologico con lutilizzo del vecchio metodo di carrettino e ramazza al seguito. Il servizio verrà ulteriormente implementato e intensificato nei prossimi giorni.

Sono iniziati altresì i lavori di posa in opera dellasfalto di alcune strade urbane ammalorate: Via Stazione nel tratto dalla ex scuola media all incrocio con Viale Stazione per circa 60.000 euro, Via Coste-Aia e Via della Serra per circa 50.000 euro. In queste zone interessate dai lavori, fa sapere il Vice Sindaco Ianni, potrebbero verificarsi in questi giorni dei disagi dovuti alle fasi di cantiere, per cui raccomanda ai cittadini la massima attenzione e collaborazione.