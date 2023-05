CELANO. AL VIA LA SECONDA CAMPAGNA GRATUITA DI MICROCHIPPATURA DEI CANI. IANNI: CONTRIBUIAMO INSIEME ALLA LOTTA AL RANDAGISMO

Il Comune di Celano, per il secondo anno consecutivo, sostiene la campagna di microchippatura della ASL 1 Abruzzo rivolta ai proprietari dei cani affinché provvedano ad applicare il microchip ai propri animali. Lo scopo di tale iniziativa è sensibilizzare i proprietari e possessori a regolarizzare l’iscrizione all’anagrafe canina, al fine di contrastare il fenomeno del randagismo e prevenire l’abbandono incondizionato.

“Si tratta di una iniziativa che ci sta molto a cuore – dichiara il Vicesindaco Piero Ianni – e che riteniamo di particolare importanza, vista la buona partecipazione riscontrata lo scorso anno. L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare i cittadini alla tutela e al benessere degli animali. Un piccolo ma importante gesto che può contribuire anche alla lotta al randagismo. Ringrazio, anche a nome dell’Amministrazione comunale, la Asl 1 Abruzzo e il dott. Mario Mazzetti, la Polizia Locale Marsica e il Com. Luca Montanari, per la disponibilità e il prezioso contributo per l’organizzazione della giornata – conclude Ianni.”

L’appuntamento è fissato per il giorno sabato 27 maggio 2023, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, in via dello Sport (parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport).