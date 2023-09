CELANO. L’ANNO FEDERICIANO TRA I 250 PROGETTI FINANZIATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

Il giorno 5 settembre 2023, nella sede del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, in Roma, la Commissione di valutazione dei progetti di Rievocazione Storica, ha valutato e scelto il progetto dell’amministrazione comunale di Celano, denominato “Anno Federiciano 2023”, tra le oltre 500 proposte esaminate e “premiate”.

Tra i criteri di valutazione: i collegamenti con le Università (al suddetto progetto ha collaborato l’Università degli Studi di Napoli Federico II); con i professori (il progetto ha visto la collaborazione del prof. Fulvio Delle Donne, Università della Basilicata, il prof. Stefano D’Ovidio, Università di Napoli Federico II, il prof. Giuseppe Grossi, la prof.ssa Gigliola Ciaccia); la creazione artigianale di vestiti e manufatti (i costumi medievali sono stati creati da Giovanna Della Rocca e Rosa Noto); la comunicazione web, social ecc (sono state create delle apposite pagine social oltre alla tradizionale comunicazione offline con folder, manifesti, locandine); l’ambientazione in luoghi prestigiosi (uno degli sfondi principali del progetto è stato il Castello Berardi-Piccolomini di Celano); l’identità e la riscoperta delle proprie tradizioni storico-culturali (la rievocazione della distruzione dell’antica Celano da parte dell’imperatore Federico II); l’incremento del flusso turistico (durante la quattro giorni di eventi migliaia sono stati i turisti che hanno invaso Celano).

“E’ un grande risultato per la Città – dichiara il Sindaco Settimio Santilli – Questa splendida notizia conferma la lungimiranza della nostra amministrazione comunale, la quale ha puntato su un progetto impegnativo ma soprattutto innovativo. E’ stato un programma ben fatto e dalla forte e sinergica partecipazione, che ha messo in evidenza tutta l’identità del popolo celanese, il quale ha ripreso in mano la sua storia e le sue radici. Sono molto orgoglioso, quindi, di questo splendido risultato raggiunto e ci tengo a sottolineare che questo era solo il primo anno dedicato al progetto, dal prossimo e fino al 2027 il progetto verrà migliorato e strutturato ancora meglio.

L’obiettivo strategico è chiaramente delineato – continua il Sindaco – la cultura, il turismo e la valorizzazione delle antiche tradizioni popolari, rappresentano un fattore strategico per la crescita della nostra città, oltre a costituire un importante indotto economico. Offrire ai cittadini e ai visitatori appuntamenti culturali diversificati e di spessore è sempre un obiettivo significativo per un’amministrazione comunale.”

Per la realizzazione di questo progetto si è fatto ricorso al coinvolgimento di università, professori, ex ministri, giornalisti, associazioni e diverse realtà economiche cittadine e non solo che hanno creduto nel progetto sponsorizzandolo. Il tutto per progettare e realizzare una serie di eventi a corollario delle quattro giornate di agosto che hanno tenuto compagnia ai numerosi cittadini e turisti che hanno visitato Celano.

“Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno collaborato al progetto – conclude il Sindaco – e tutti quelli che hanno partecipato alle quattro giornate dedicate all’Anno Federiciano.”