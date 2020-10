CELANO: APPROVATA IN CONSIGLIO COMUNALE LA CREAZIONE DELLA COMMISSIONE COVID

CELANO – Si è tenuto nella mattinata di oggi, nella sala consiliare di Palazzo Città, il consiglio comunale in cui sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno.

Punto fondamentale è stata l’approvazione della proposta dei consiglieri di minoranza, già in itinere nel programma dell’amministrazione, di creare una commissione Covid che riguarderà la costituzione di una task force di elementi che dovranno lavorare per mettere in campo misure di aiuti e di contrasto per il coronavirus.

Già nella prossima settimana, le persone scelte all’interno consiglio comunale ( probabilmente due della maggioranza e due dell’opposizione) e che andranno a rappresentare le due forze politiche, dovrebbero incontrarsi per fare la quadra e dare il via alla costituzione effettiva del gruppo di lavoro.