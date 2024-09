Celano. Approvato l’atto di indirizzo per il servizio di trasporto alunni con disabilità per l’anno scolastico 2024/2025

La Giunta Comunale di Celano ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di trasporto dedicato agli alunni con disabilità certificata, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e residenti nel Comune. Il servizio sarà attivo a partire dall’inizio dell’anno scolastico, previsto per l’11 settembre 2024, e si protrarrà fino al 30 giugno 2025.

Anche per quest’anno, l’amministrazione comunale ha confermato che non sarà prevista alcuna quota di compartecipazione a carico degli utenti con disabilità, garantendo così il pieno accesso a un servizio essenziale per le famiglie interessate.

“L’obiettivo è quello di qualificare ulteriormente il servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili” – ha dichiarato Silvia Morelli, presidente del consiglio e delegata alle politiche sociali e disabilità, sottolineando la continuità dell’impegno da parte dell’Amministrazione nel fornire un servizio di qualità.

A supporto di questa visione, è stato recentemente approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento che disciplina il servizio, mirato a migliorare ulteriormente l’efficienza e l’attenzione alle esigenze specifiche degli utenti.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia strategia dell’Amministrazione Comunale volta a garantire pari opportunità di accesso all’istruzione e il pieno supporto agli studenti e alle loro famiglie.