CELANO: APRE IL CENTRO VACCINALE COMUNALE. L’ASSESSORE DE SANTIS: “LA SALUTE DEI CITTADINI NOSTRA PRIORITÀ”

L’Amministrazione comunale di Celano fin dal manifestarsi della pandemia Covid-19 si è sempre contraddistinta per la vicinanza e la particolare attenzione verso la tutela della salute dei propri cittadini. Sono state numerose le iniziative adottate fino ad oggi e nel novero delle attività intraprese merita senz’altro una speciale menzione l’apertura del centro vaccinale comunale.

“ Comunico – dice l’Assessore alla Cultura, Sanità e Salute, Antonella De Santis – che, a seguito della richiesta fortemente voluta dal Sindaco Santilli e da tutta l’amministrazione comunale, abbiamo ricevuto parere positivo dal Direttore Generale della ASL 1, Professor Ferdinando Romano, per l’apertura di un centro vaccinale anti-Covid-19 a Celano. Come Amministrazione ci siamo subito impegnati per incontrare i medici di base attivi a Celano, che ringrazio ancora per la loro disponibilità, per poter condividere tempi e modalità operative. Abbiamo sempre posto la tutela della salute dei cittadini tra le nostre attività prioritarie. Il momento che stiamo vivendo è difficile e complicato per ognuno di noi, ma non deve mancare la speranza e la fiducia verso le Istituzioni, che si stanno adoperando al meglio per assicurare quanto prima il ritorno alla normalità. Tra queste attività – aggiunge De Santis – riteniamo indispensabile avviare una campagna di vaccinazione a chi ancora non ha ricevuto la prima dose. Per la città di Celano si tratta di un risultato positivo che garantisce la possibilità di effettuare il vaccino con tempi e modi certi e con personale altamente qualificato. Perciò rivolgo un forte appello anche a nome del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale a vaccinarsi, per non vanificare tutti gli sforzi fatti finora. L’obiettivo dell’amministrazione è sensibilizzare tutta la nostra comunità, per questo abbiamo richiesto un centro vaccinale consapevoli che solo con la collaborazione attiva di tutti potremo superare gli ostacoli della pandemia”.

Il Centro vaccinale di Celano, situato in via Stazione 68 (ex Sede Peter Pan), sarà operativo da sabato prossimo e sarà dedicato esclusivamente a tutti coloro che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino. La scelta della struttura a disposizione del centro vaccinale non è stata casuale perché rispetta tutti i canoni dettati dalla ASL 1 sulle barriere architettoniche, servizi igienici e spazi interni. A contattare le persone che dovranno sottoporsi alla prima dose di vaccino, e dare loro indicazioni circa il giorno e l’ora della somministrazione, sarà il Punto Covid comunale su direttive dei medici di base.

Per coloro invece che ancora non hanno un medico di medicina generale e per tutti coloro che desiderano ricevere maggiori informazioni possono contattare direttamente il Punto Covid al numero 0863/7954237 o scrivere alla mail: emergenzacovid.celano@gmail.com

Per effettuare la prima dose di vaccino si ricorda che è necessario munirsi dei seguenti documenti: Carta d’identità; Tessera sanitaria; Modulistica vaccinazione, disponibile sul sito web del Comune di Celano.