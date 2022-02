CELANO. ASSESSORE CONTESTABILE: “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER MICROIMPRESE E PROFESSIONISTI”

Un bando per l’erogazione di un contributo a fondo perduto da destinare alle attività economiche e professionali del territorio comunale è stato indetto dal Comune di Celano nell’ambito degli interventi e delle misure già adottate a supporto, sia dell’economia locale sia delle famiglie, per affrontare la crisi delle piccole realtà a seguito dell’emergenza Covid-19.

La scadenza del bando era fissata allo scorso 31 gennaio, ma come fa sapere l’Assessore al Bilancio Cinzia Contestabile, “visto il gran numero delle domande pervenute, gli uffici preposti stanno svolgendo un lavoro meticoloso per esaminare tutte le richieste pervenute, in modo da poter assegnare il contributo a tutti, nessuno escluso”.