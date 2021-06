CELANO. ATTIVATO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE

Il Comune di Celano ha attivato il Centro estivo comunale, consentendo così ai bambini e ai ragazzi di praticare attività all’aperto e in compagnia dopo aver trascorso un anno scolastico così difficile a causa della pandemia. Il servizio comunale prevede attività ludico-ricreative che garantiranno ai nostri ragazzi, per i mesi di luglio e agosto, occasioni di gioco e socializzazione e costituiranno un importante supporto per le famiglie che potranno conciliare l’attività lavorativa.

Il centro estivo inizierà il giorno 5 luglio e si concluderà il giorno 24 agosto, e sarà rivolto ad un numero massimo di 60 ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 14 anni compiuti, residenti nel Comune di Celano; si svolgerà presso i locali del Centro Sportivo Sacro Cuore, nel Rione Vaschette, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Il costo del servizio è stato stabilito in € 30.00 mensili per la frequenza a tempo ridotto (08:30-13:00) ed € 50,00 mensili per la frequenza a tempo pieno (08:30-16:30). Sarà data la possibilità ai genitori di fornire il pranzo al sacco ai propri figli.

La graduatoria per l’assegnazione dei posti verrà redatta dal responsabile del procedimento dell’Ufficio Sociale comunale in base ai criteri stabiliti nel Capitolato speciale. Qualora ci fosse la possibilità di fondi ministeriali del Decreto Ristori-bis assegnati a questo Ente, il servizio potrà essere esteso ai richiedenti inseriti in lista d’attesa.

I moduli per iscriversi al Centro estivo sono scaricabili sul sito web del Comune e/o reperibili presso l’Ufficio Servizio Sociale comunale sito in Via Stazione n° 69.

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Celano entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/06/2021.