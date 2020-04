CELANO. ATTIVATO NUMERO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

Attivato il numero del centro operativo comunale (COC). A comunicarlo il sindaco Settimio Santilli che ha colto l’occasione per ringraziare: la Protezione Civile, la Misericordia, le guardie Ambientali, ai medici, ai farmacisti. Un sistema che prevede 7 funzioni: 347-6348465 attivo tutti i giorni (compreso i festivi) dalle ore 08 alle 14 e dalle ore 15 alle 18.

“ Tra le 7 funzioni voglio ricordarne 2 fondamentali in questo stato di emergenza COVID19: quello sanità: con la quale viene garantito un adeguato supporto ai cittadini appartenenti alle fasce deboli: anziani over 65, soggetti fragili e/o con urgenti esigenze sanitarie, soggetti in quarantena COVID19, con tale funzione garantire anche il servizio pronto farmaco. Assistenza alla popolazione: funzione che garantisce ogni supporto, anche alimentare e sociale, ai cittadini in quarantena COVID19, ovvero in condizione generale di indigenza e/o difficoltà”.