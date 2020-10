CELANO. AUMENTANO I CONTAGI, 14 NUOVI CASI DI COVID-19. AUMENTA A 40 IL TOTALE DEI POSITIVI

Buongiorno.

AGGIORNAMENTO COVID.

Mi è stata appena notificata la nota ufficiale dalla Asl nella quale mi si comunicano 14 nuovi casi positivi al Covid19 di persone di Celano.

Questi nuovi casi sono esclusivamente riferibili a una associazione culturale di Celano e a 2 ceppi familiari che già erano in sorveglianza speciale in quarantena e sottoposti tutti a tampone.I CONTAGIATI ATTUALI NEL COMUNE DI CELANO SALGONO A 40.Non è un momento semplice per la nostra comunità, ma ne veniamo fuori solo se rimaniamo uniti e se rispettiamo le regole. Non mi stanco di ricordarle queste regole:obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto;lavarsi accuratamente le mani;evitare assolutamente gli assembramenti.

Consiglio vivamente di scaricare la APP IMMUNI per spezzare la catena del contagio.

Dobbiamo stare attenti, attentissimi ad ogni nostro atteggiamento, gesto, anche il più banale che potrebbe invece decisivo.

Non è il momento di far festa, dei grandi banchetti e ritrovi tra amici e familiari, verrà il tempo per farli, ma questo non è assolutamente il momento.

Dobbiamo essere assolutamente prudenti e responsabili per noi e per gli altri.