CELANO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE. MORELLI: UN PROVVEDIMENTO NECESSARIO IN FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Il Presidente del Consiglio comunale e delegata alle politiche sociali Silvia Morelli tiene ad informare che è stata adottata una nuova misura concreta a sostegno delle famiglie.

È stato pubblicato, infatti, l’avviso per la concessione di contributi per il sostegno ai canoni di locazione per i conduttori di immobili ad uso abitativo. Anche per l’anno 2023 sarà possibile, quindi, fare ri­chiesta per la concessione di contributi per usufruire della forma economica di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.

I richiedenti, come specificato nell’avviso, devono essere in possesso dei requisiti fissati dalle norme di legge e precisamente: residenza nel Comune di Celano in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale, con contratto regolarmente registrato; cittadinanza italiana; cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea, purché titolari di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 06.02.2007, n.30); cittadinanza di uno Stato non UE purché in possesso di titolo di soggiorno valido; titolarità, per l’anno 2022, di contratto di locazione per alloggio sito nel Comune di Celano stipulato per abitazione (sono escluse le categorie catastali: A1, A8 e A9); non essere stato sottoposto a procedura di sfratto nell’anno 2022 per l’alloggio per cui si richiede il contributo; non titolarità da parte di qualsiasi componente il nucleo di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione secondo i parametri della normativa vigente.

“La misura necessaria adottata dal Comune ha come scopo principale – spiega Silvia Morelli -quello di aiutare concretamente i soggetti in difficoltà nel pagamento a copertura del canone di affitto. A questo proposito le domande per benefi­ciare del suddetto contributo possono essere presentate al Comune di Celano entro il prossimo 3 novem­bre”.

La richiesta, redatta su modello predisposto, può essere: – inviata all’indirizzo: comune.celano@pec.it – consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo di Comune di Celano – P.zza IV Novembre; – consegnata a mano presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Celano – P.zza IV Novembre; Tutta la documentazione deve es­sere trasmessa in formato PDF (non si accettano altri formati). Le informazioni possono essere richieste al n. 0863/7954229 (lun/ven 10.00-12.00 – mart/giov 16.00-17.00). Pena esclusione, l’istanza dovrà essere corredata di copia di tutta la documentazione richiesta, utile all’ ammissione al contributo.