CELANO, BUS NAVETTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMNETI IN ONORE DEI S.S MARTIRI

CELANO – Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale di Celano, in occasione delle festività in onore dei Santi Patroni, ha predisposto il sevizio di bus navetta nei giorni 24/25 e 26 agosto.

Questo servizio, studiato per facilitare la mobilità dei cittadini e per ovviare la problematica riguardante i parcheggi, sarà cosi strutturato:

• 1 bus navetta partirà da via Borgo Bussi e transiterà su via Vestina rispettando la segnaletica di fermata TUA, fino a raggiungere Piazza Aia e ritorno, dalle ore 20.00 alle ore 3.00

• 1 bus navetta partirà dal piazzale adiacente il Palazzetto dello Sport in via della Torre, transiterà su via Stazione e via O. Ranelletti, rispettando, anche in questo caso, le fermate della TUA fino a raggiungere l’Auditorium E. Fermi e ritorno.

Quest’ultima navetta, che partirà dal Palasport alle ore 20.00, alle ore 19.30 partirà da Borgo Ottomila e alle 19.45 da Borgo Strada 14. Unico ritorno sarà effettuato alle ore 3.00