CELANO. CAMION SI RIBALTA SULLA TIBURTINA, TRAFFICO BLOCCATO

Un camion con rimorchio è uscito di strada ribaltandosi sulla Strada Statale Tiburtina Valeria mentre procedeva in direzione Avezzano. L’autoarticolato ha sbandato per poi ribaltarsi sulla carreggiata.

Nell’incidente è rimasta coinvolta un’altra autovettura, guidata da una ragazza.

L’autista del mezzo pesante è fortunatamente uscito illeso dall’abitacolo, la ragazza alla guida dell’auto è stata trasportata all’ospedale di Avezzano sotto shock.

Il traffico sulla strada Statale è stato bloccato nel territorio del comune di Celano, per chi procede in direzione Avezzano l’uscita è su via La Torre, dalla direzione opposta il traffico è canalizzato su via San Severino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Celano, Vigili del Fuoco e Carabinieri.