CELANO. CENTRO PER L’AUTISMO. ARRIVA IL SI DELLA REGIONE

Una notizia che si attendeva, a darne l’ufficialità il Sindaco di Celano Settimio Santilli, il quale sui social ha espresso tutta la sua soddisfazione.

“E’ una delle più belle notizie che potessimo dare, visto che ci si lavorava dal 2015”, ha scritto il primo cittadino. “La Regione Abruzzo ci ha rilasciato parere favorevole di compatibilità programmatoria per la realizzazione di un Centro diurno semiresidenziale per l’autismo denominato “Casa Dei Sogni Celano” con una dotazione massima di 22 utenti.

Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture idonee per ospitare il centro autistico.

La struttura che prevedemmo di destinare ad ospitare questo servizio e che si trova in via Stazione nella ex sede della Polizia Locale, è in corso di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, visto che fu proprio progettata e realizzata secondo i dettami legislativi specifici in materia, rientrando nel piano nazionale di riqualificazione delle aree degradate di periferia per il quale siamo stati finanziati.

All’interno della struttura ci saranno anche laboratori per formare gli autistici e aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro

L’autismo è una patologia sempre più in crescita e verso la quale la sensibilità non è ancora adeguata.

Ci poniamo l’obiettivo quindi di esser con questa struttura un punto di riferimento per tutta la Marsica.

Desidero ringraziare le famiglie che hanno nel proprio nucleo persone autistiche, che ci hanno sempre sostenuto e pungolato in questo lungo percorso, e in particolare modo la dottoressa Diana Mascitti, caparbia, determinata e sempre in prima linea in questa sfida che ci accingiamo tutti insieme a vincere”.