CELANO. CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL TERREMOTO 1915

Si è svolta questa mattina alle ore 11:00, presso il cimitero comunale di Celano, la cerimonia di commemorazione per il 106° anniversario del terribile terremoto che nel 1915 sconvolse la Marsica causando circa 30.000 vittime. Il Sindaco Settimio Santilli ha deposto un mazzo di fiori, in memoria delle vittime, sul monumento dedicato a Mariannina Letta, simbolo del terremoto. Toccante anche il momento di preghiera e benedizione di don Gabriele Guerra. “Come ogni anno – dichiara il Sindaco Santilli – l’amministrazione comunale di Celano rende omaggio a tutte le vittime, ricordando questo terribile evento che ha sconvolto non solo Celano, ma l’intero territorio marsicano, segnando profondamente la nostra memoria.”