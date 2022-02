CELANO. CITTÀ IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DELL’IMPRENDITORE ANTONIO BERARDICURTI, AVEVA 71 ANNI

Lutto a Celano, dove questa mattina è scomparso all’età di 71 Antonio Berardicurti, (Tonino) imprenditore nel settore dell’edilizia. Tonino come tutti lo chiamavano in città, era molto conosciuto stimato ed apprezzato per il suo lavoro.

Persona perbene ben voluta da tutti, è morto questa mattina, il papà del quale portava il nome, era Antonio Berardicurti uno dei due lavoratori, l’altro era Agostino Paris, uccisi il 30 aprile del 1950 data dell’eccidio di Celano.