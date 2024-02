CELANO. CLINICA IMMACOLATA CONCLUSIONE DEL CONCORDATO DI CONTINUITÀ AZIEDALE, SODDISFAZIONE DI MARCO DE LUCA “UGL SALUTE”

Conti apposto per la Clinica Immacolata di Celano all’indomani della conclusione del concordato di continuità aziendale. Una notizia che si attendeva e che fa tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi utenti della clinica, al personale interno e all’intero territorio marsicano e non solo. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente UGL SALUTE Marco De Luca per la conclusione del concordato di continuità aziendale della clinica Immacolata di Celano. “Ci sarà adesso”, ha spiegato De Luca, “come già detto molte volte dalla proprietà, un’importante rilancio della struttura in termini economici e professionali. Il polo di eccellenza e di eccellenze professionali tipiche della società Neuromed ci danno molta tranquillità per il futuro della struttura e dei dipendenti. Saremo sempre vicini a tutti i lavoratori e all’azienda”, conclude il dirigente sindacale “ come sempre in un’ottica costruttiva e di collaborazione per il bene di tutti”.