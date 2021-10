CELANO. COMMOZIONE PER LA SCOMPARSA DI MARIO GATTI

Lutto a Celano per la scomparsa dello storico dipendente comunale Mario Gatti. I funerali di Gatti si sono celebrati ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista, ad officiarli il parroco don Ilvio Giandomenico.

Molte le persone che si sono strette intorno ai famigliari per esprimere il cordoglio, molti anche i dipendenti comunali presenti in chiesa per dare l’ultimo saluto al loro collega.