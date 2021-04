CELANO. CONSIGLIO COMUNALE, MAGGIORANZA COMPATTA: CON APPROVAZIONE BILANCIO CONTINUIAMO UNITI IL NOSTRO PERCORSO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio comunale di Celano approva il bilancio di previsione.

“La maggioranza ha approvato all’unanimità il bilancio – dichiara il consigliere con delega al bilancio Cinzia Contestabile – un documento molto importante per la Città e per le casse comunali, in continuità con il lavoro già impostato da noi come maggioranza, che tende a garantire stabilità, ordine e trasparenza, quello di cui hanno bisogno i nostri concittadini, soprattutto in questo momento.

Per quanto riguarda il discorso tributi, viene riconfermata l’aliquota IMU dell’anno 2020, che risulta essere l’imposta base, al di sotto della quale è impossibile un ulteriore riduzione. Anche per L’IRPEF viene riconfermata la stessa aliquota del 2020, ma valuteremo l’ipotesi, fino ad ora non percorribile in quanto il bilancio è stato impostato dal Commissario Prefettizio, di una riduzione della stessa tassa. Sull’argomento TARI invece – continua il consigliere Contestabile – con la precedente amministrazione Santilli era stata deliberata una diminuzione della tassa. Adesso in fase di bilancio tecnico commissariale non è stata adottata tale agevolazione, quindi si è verificato un aumento della tariffa. Considerando che nell’anno 2020 l’Ente ha introitato per trasferimenti legati al Covid circa 1.316.000 €, ne è stato utilizzato solo una parte che bisogna relazionare entro il mese di giugno. Solo in questo arco di tempo sarà possibile utilizzare la quota restante a beneficio della TARI.

Come maggioranza siamo molto soddisfatti dell’approvazione del bilancio, continuiamo uniti a percorrere il cammino che abbiamo tracciato in precedenza, sempre nel rispetto dei cittadini e per il bene comune. La maggioranza infine ringrazia il Commissario Prefettizio Dott. Giuseppe Canale per il supporto che ci sta dimostrando in questi mesi.