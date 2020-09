CELANO DOPO IL VOTO. LETTERA APERTA DEL SEGRETARIO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA VITTORIANO BARUFFA

Passata la competizione elettorale a Celano, che ha confermato alla guida della Città il Sindaco uscente Settimio Santilli, il segretario di Rifondazione Comunista, Vittoriano Baruffa, in un lungo messaggio ha legato il suo pensiero su quanto accaduto.

“ Buon pomeriggio a tutti”, ha scritto Baruffa sulla sua pagina FB, “come Segretario di Rifondazione Comunista di Celano mi sento di complimentarmi con il Sindaco e la nuova Amministrazione per il risultato ottenuto augurando altresì un buon lavoro a tutti voglio Augurare un buon lavoro anche ai Consiglieri di minoranza sperando oltremodo che essendo parte di un’unica squadra facciamo a pieno il proprio lavoro in Consiglio Comunale. Detto questo avrei un paio di riflessioni da esprimere se mi consentite e sono le seguenti….la Politica come ho sempre detto non si fa solo a ridosso delle Elezioni ma sempre, maggiormente quando la si fa per il proprio Paese e con passione, quindi non posso che augurarmi che tutte gli amici e le amiche ma anche semplici conoscenti che in questa Campagna Elettorale hanno espresso tanti bei progetti e tante belle parole, non vadano via e non evaporino come spesso anzi sempre è accaduto. Rimanete al vostro posto e lottate per le vostre idee, le nostre idee, l’altra riflessione che mi sento di esprimere è che finalmente la nuova Amministrazione torni ad ascoltare ancora di più anche chi è fuori dal Palazzo, soprattutto i nostri Cittadini ma non quelli di pochi quartieri ma di tutti i quartieri, e perché no già che ci siete anche i Partiti che a volte tenteranno di proporre qualcosa, e vi prego se lo faranno e come se lo faranno non riducete tutto nel dire che sono solo STRUMENTALIZZAZIONI Politiche come spesso è accaduto, ho finito le volontà ma mi sento ancora di dire qualcosa ,spero non vi annoierete.

Spesso e volentieri ho sentito il signor Piccone dire che tutti sono contro di lui e che in questi anni ogni Formazione che si componeva era atta a distruggere lui come persona, sentendosi per altro offeso più volte non contesto il suo risultato e non mi esprimo per le ultime ci mancherebbe, una vittoria netta la sua, ma se si vuole rispetto cominci lei a rispettare gli altri , in primis i Giovani dato che spesso li ha redarguiti solo per averle posto qualche domanda scomoda ma giusta e se potete anche noi “poveri” Compagni che spesso ci ha definiti SOGGETTI che affogano nei propri rimasugli ideologici e che non hanno nient’altro da fare. Per fortuna lavoriamo e nel tempo libero che per altro rubiamo alla famiglia tentiamo solamente di mantenere fede alla nostra passione e al nostro sogno, quello di creare un futuro migliore.

Per ultimo ma non per importanza voglio dedicare il mio pensiero alla New Entry della Maggioranza che 10 mesi fa’ in un articolo mi definì malato di protagonismo, solo per aver mosso accuse in modo democratico verso il proprio mentore senza per altro averla mai nominata, so solo che questa è la Terza volta che si Candida alle Comunali, per non parlare delle Regionali e se non sbaglio delle Provinciali, insomma è chiaro che è lei a soffrire di protagonismo e non io e se posso permettermi si ricordi che i GIOVANI hanno bisogno di LAVORO e non di SPORTELLI e Borgo OTTOMILA ha Bisogno di FOGNE non di SAGRE DELLA PATATA le auguro un buon lavoro ma dopo 15 anni era giusto che qualcuno le facesse presente queste cose…buona giornata a tutti…”