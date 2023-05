CELANO E HANI I ELEZIT, LEGAME SEMPRE PIU’ FORTE DOPO LA VISITA DELLA DELEGAZIONE KOSSOVARA

È stato un momento solenne e dall’alto significato istituzionale l’incontro tra la delegazione del Kosovo e l’amministrazione comunale. Sabato scorso, infatti, nella sede municipale il Sindaco Settimio Santilli ha accolto con tutti gli onori Memhet Ballazi Sindaco della Città di Hani i Elezit, da dove provengono la maggior parte dei kossovari stabilitisi a Celano.

La visita della delegazione kossovara aveva il duplice scopo di rinsaldare il legame esistente tra le due comunità e di avvicinare i concittadini che sono ormai parte integrante del tessuto sociale, politico ed economico di Celano.

Come detto la delegazione è stata accolta in Municipio e tra i due Sindaci è intercorso un cordiale colloquio, sono state avanzate proposte di future collaborazioni nel segno del rispetto delle rispettive etnie. La bella cerimonia si è conclusa con il rituale scambio di doni da parte dei due Sindaci.

A termine dell’evento, non solo amministrativo ma anche di carattere politico il Sindaco Santilli, attraverso i proprio canali social ha diffuso il seguente messaggio.

“La comunità Kossovara è sicuramente la realtà straniera che meglio si è integrata nel nostro tessuto sociale, economico e culturale, con grande rispetto ed educazione. Popolo che nella nostra terra si contraddistingue da oltre trenta anni per grande laboriosità ed umiltà. Oggi sono più di 250 le persone di origini kossovare che risiedono o dimorano a Celano. Alcuni giovani vi sono nati ed ormai sono diventati a tutti gli effetti celanesi”.

“La parola integrazione – continua il Sindaco Santilli – viene spesso abusata strumentalmente dalla politica, come se fosse una questione di parte. Ritengo invece che sia una questione di spirito, per persone di buon senso ed equilibrate. Celano è stata, è, e sarà accogliente con gente che la rispetta. Altrettanto rispetto Celano ha espresso ieri con enorme piacere ed onore nei confronti del Sindaco Mehmet Ballazhi e della delegazione di Hani I Elezit, città da cui provengono la maggior parte dei Kossovari. È stata l’occasione per rinsaldare i rapporti istituzionali, per parlare di future iniziative nel campo sportivo, sociale, ludico ricreativo e dell’istruzione tra le due nostre comunità”.

“L’amministrazione sarà sempre aperta a qualsiasi proposta i Kossovari vogliano intraprendere a Celano. Ritengo che questo sia un esempio da intraprendere e da estendere anche ad altre comunità straniere nella nostra città per tutta una serie di ragioni di sana e rispettosa convivenza” – conclude il Sindaco Santilli.