Celano. Effettuata bonifica nella zona retrostante il centro commerciale “Le Ginestre”

Si è conclusa, nei giorni scorsi, una bonifica dell’area retrostante il centro commerciale Le Ginestre, un intervento che ha visto l’impiego di pala meccanica, ragno e due scaricabili. Grazie a questa operazione, sono stati rimossi ben 9.100 kg di immondizia e diversi oggetti ingombranti, riportando l’area a uno stato di decoro e pulizia.

Il Vice Sindaco di Celano, Piero Ianni, ha dichiarato: “Questa bonifica rappresenta un passo importante nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Abbiamo collaborato con la polizia locale per eseguire sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole. È fondamentale proteggere il nostro territorio, e per questo motivo abbiamo installato foto trappole che monitorano costantemente il territorio comunale. Chi trasgredisce sarà soggetto a denuncia”.

Il Vice Sindaco ha, inoltre, espresso le sue considerazioni riguardo al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, evidenziando come questa pratica non solo danneggi l’ambiente, ma comprometta anche la qualità della vita dei cittadini. “È inaccettabile che alcuni continuino a trattare il nostro territorio come una discarica. Dobbiamo tutti assumerci la responsabilità di mantenere pulito e ordinato l’ambiente in cui viviamo. Invitiamo i cittadini a collaborare attivamente e a segnalare comportamenti scorretti, affinché insieme possiamo preservare il decoro di Celano. Questo è solo il primo passo di un progetto più ampio, che mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della corretta gestione dei rifiuti” – conclude Ianni.