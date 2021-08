Lutto a Celano per la scomparsa di Agostina Contestabile, la donna deceduta ieri mattina davanti il distretto sanitario di Celano da quando si è appreso, la donna 64enne celanese si era recata alla guardia medica accusando forti dolori alla schiena. Dopo la visita effettuata dalla guardia medica, mentre saliva in auto per raggiungere il pronto soccorso si è accasciata a terra ed è morta.