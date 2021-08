CELANO. FIDANZA: “SOTTOSCRITTO IMPORTANTE ACCORDO TRA IL COMUNE E GLI IMPIANTI SCIISTICI DI MONTE MAGNOLA PER GLI SKIPASS AGEVOLATI A FAVORE DEI RESIDENTI”

E’ stata sottoscritta tra il Comune di Celano e la società Monte Magnola impianti di Ovindoli la convenzione per l’acquisto di skipass stagionali a prezzi agevolati per i residenti nel Comune di Celano. Lo rende noto il Consigliere comunale con delega allo Sport Valeriano Fidanza. “E’ il giusto proseguimento di una collaborazione ormai ben consolidata tra i due Enti – afferma il Consigliere Fidanza. Per tale motivo ho proposto, insieme all’amministrazione comunale, di dare un seguito a tale collaborazione ed assumere tutte le iniziative necessarie per mettere a disposizione degli sportivi celanesi gli impianti sciistici a condizioni di favore, un ulteriore modo per godere sia dell’attività fisica sia della bellezza dei nostri paesaggi. Ringraziamo la famiglia Bartolotti proprietaria degli impianti sciistici di Ovindoli per la disponibilità e per l’occasione concessa ai residenti del nostro Comune.”

Il Comune di Celano e la Monte Magnola Impianti già da qualche anno perseguono l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva attraverso la formulazione di apposite convenzioni per consentire l’accesso agli impianti di risalita a tutti i cittadini residenti nel Comune di Celano. Una sinergia che ha visto associazioni, enti e società sportive promuovere l’educazione motoria a favorire in tal modo la pratica sportiva valida per ogni fascia di età con l’obiettivo di valorizzare e ricercare le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione.

Listino skipass stagionale Comune di Celano 2021-2022

Listino ufficiale Prevendita estiva 02/08/2021-20/09/2021 Prevendita autunnale 27/09/2021-28/11/2021 Listino ordinario Dal 29/11/2021 Adulto € 430 € 470 € 510