CELANO. FIRMATO DAL SINDACO SANTILLI E DAL PREFETTO DI VINCENZO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER I PROGETTI “CONTROLLO DEL VICINATO” E “SCUOLE SICURE”. REATI IN DIMINUZIONE E MAGGIORI CONTROLLI

“Il diritto alla sicurezza è una condizione imprescindibile per garantire a tutti il pieno esercizio delle libertà costituzionali. È necessario, però, addivenire ad un sistema integrato, rafforzando la collaborazione tra amministrazione, istituzioni e società civile. Noi siamo pronti a garantire la tutela della legalità nelle scuole con la videsorveglianza e con la formazione”.

È quanto afferma il Sindaco di Celano Settimio Santilli a margine della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi questa mattina nella sala consiliare del Municipio. Al termine di un’ampia discussione è stata data attuazione a due progetti fondamentali per la sicurezza dei cittadini.

È stata sottoscritta una convenzione tra la Prefettura e il Comune di Celano per la quale il progetto “Controllo del Vicinato” diventerà uno strumento fondamentale di ausilio al sistema di sicurezza partecipata, aumentando il senso civile e instaurando un dialogo continuo e sensibile con le forze di polizia. L’importante progetto è stato firmato dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo e dal Sindaco di Celano Settimio Santilli.

Si tratta del primo provvedimento di tale rilievo che viene sottoscritto nella provincia dell’Aquila. Nell’ambito dell’attuazione di tale progetto verranno attivati anche controlli sulle abitazioni private per la verifica dei contratti di locazione, abitabilità e controlli urbanistici, nonché controlli sull’igiene e sicurezza pubblica in particolare nelle abitazioni particolarmente fatiscenti che sono oggetto di attività illegale.

Nel corso della riunione è stato esaminato il progetto di video sorveglianza recentemente proposto dal Comune alla Prefettura, A questo proposito il Sindaco Santilli ha ampiamente relazionato sulle procedure operative, ringraziando il Prefetto per l’importante segnale di vicinanza trasmesso con la presenza odierna: “una forte e significativa presenza che contribuirà ad aumentare il senso di sicurezza percepito dalla popolazione e contestualmente fungerà da ulteriore elemento di deterrenza”.

L’incontro ha fornito l’occasione per fare un punto di situazione sullo stato di sicurezza del territorio mettendo in evidenza come nel territorio comunale di Celano gli eventi delittuosi,secondo gli ultimi rilievi statistici, siano diminuiti di due terzi.

Nel programma sicurezza dell’amministrazione comunale un ruolo centrale riveste il sistema di videsorveglianza che coinvolgerà i plessi scolastici nell’ambito dell’iniziativa “Scuole Sicure”, come prevede l’intesa sottoscritta con la Prefettura. “Con tale sistema – dice ancora il Sindaco Santilli – si sono gettate le basi per rendere maggiormente tutelati e sicuri i principali luoghi di aggregazione giovanile”.

All’incontro hanno preso parte il Questore della Provincia dell’Aquila, Enrico De Simone, e i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Nicola Mirante e Cosimo Lamanuzzi. Per l’amministrazione comunale hanno partecipato gli assessori Lisa Carusi, Ermanno Bonaldi e Antonella De Santis.