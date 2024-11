CELANO, FRUIBILE  L’AREA FITNESS  DI COLLE FELICETTA. VICESINDACO IANNI: “PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI VUOLE CONIUGARE SPORT E NATURA”

È ufficialmente fruibile l’Area Fitness di Colle Felicetta, un progetto di riqualificazione e valorizzazione che segna un importante passo avanti per il Comune di Celano. Questa nuova area attrezzata, denominata “Easy”, offre 12 postazioni dedicate al fitness, di cui 5 realizzate con strutture in plastica riciclata, che non sono solo ecologiche, ma sono state progettate per garantire sicurezza e durabilità e 7 a corpo libero, donate dal Parco Sirente Velino.

Il progetto, realizzato su iniziativa del Vice Sindaco Piero Ianni, mira a promuovere uno stile di vita sano ed attivo in un contesto naturale di incomparabile bellezza. “Siamo entusiasti di poter offrire ai cittadini ed ai visitatori uno spazio dove poter svolgere attività fisica immersi in un panorama mozzafiato, ” – dichiara Ianni.

“Colle Felicetta è già stato scenario di eventi enogastronomici di successo, come ‘Calici sul Colle’ e sono certo che l’Area Fitness diventerà un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano coniugare sport e natura” – continua Piero Ianni – “L’Area Fitness rappresenta non solo un’opportunità per migliorare la salute ed il benessere di chiunque volesse usufruirne, ma anche un incentivo per il turismo locale, promuovendo le bellezze naturali e le iniziative culturali della zona. Invitiamo, dunque, tutti a venire a scoprire questo nuovo spazio ed a partecipare alle attività che verranno organizzate in futuro” – conclude il Vice Sindaco.

“Doniamo alla cittadinanza ed ai visitatori della città di Celano uno spazio dedicato al benessere ed alla socializzazione nel rispetto dell’ambiente, mirando a creare un’area inclusiva ed accessibile a tutti” – è la dichiarazione del delegato al Parco Sirente Velino, Tony Di Renzo – “La collaborazione del Parco non è limitata alla donazione delle attrezzature: ci sono piani per continuare a lavorare insieme su futuri progetti di valorizzazione del territorio, promuovendo le sue bellezze naturali e le attività all’aperto”.