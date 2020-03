CELANO. FURTO ALL’INTERNO DI DUE MACELLERIE ETNICHE IN CITTA’

Ladri in azione in città, colpite due macellerie etniche del centro. Le restrizioni dovute all’emergenza del COVID-19, non fermano i ladri, alcuni malviventi hanno rubato all’interno di due macellerie etniche di proprietà di alcune persone di origine magrebina.

I furti sono stati compiuti in via Oreste Ranelletti ed in via Aquila, strade adiacenti il centro cittadine molto popolose.

I ladri hanno utilizzato in entrambi i casi lo stesso modus operandi, hanno spaccato le vetrate esterne e, una volta dentro hanno portato via l’incesso ( da quantificare), contenuto all’interno dei registratori di cassa.

A scoprire l’accaduto i proprietari che hanno presentato una denuncia alla locale stazione dei carabinieri.