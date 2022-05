CELANO. GARA DI SOLIDARIETA. RACCOLTI I FONDI PER DONARE UN NUOVO PULMINO ALLANFASS CENTRO PETER PAN

Difendere la diversità e promuovere lintegrazione. E stato questo lo slogan adottato per promuovere la raccolta fondi, una vera e propria gara di solidarietà, per la dotazione di un nuovo pulmino. I cittadini di Celano, infatti, potranno fare affidamento su un veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da PMG Italia. Limportante e lodevole collaborazione di solidarietà nasce con lobiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, grazie in particolare al sostanziale sostegno delle imprese del territorio. La raccolta fondi ha permesso di realizzare un progetto, previsto dalla legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di trasporto e di accompagnamento. Il nuovo pulmino sarà donato allAssociazione ANFASS CENTRO PETER PAN di Celano nel corso di una giornata particolarmente significativa: il 2 giugno, festa della Repubblica. Su iniziativa del Consigliere comunale, avv. Silvia Morelli, delegata alle Politiche Sociali e del Consigliere Comunale Divina Cavasinni, delegata alla Famiglia Pari Opportunità e Disabilità ed alcuni imprenditori locali, in presenza delle Autorità Civili e religiose, consegneranno allANFASS CENTRO PETER PAN di Celano un pulmino.

A partire dalle ore 15,30 si svolgerà la cerimonia di consegna dellautoveicolo, con il relativo taglio del nastro. A seguire nella Sala consiliare verranno consegnate le pergamene alle imprese e aziende che hanno contribuito con le loro donazioni.

Sono felice che questa iniziativa dichiara Silvia Morelli, presidente del Consiglio e delegata alle Politiche sociali – abbia avuto un gran successo e un notevole riscontro. Ancora una volta la Città di Celano ha mostrato una grossa sensibilità e attenzione nei confronti delle persone più fragili e questo mi riempie di orgoglio. Prestigiosa sarà la presenza del Vescovo che benedirà il mezzo. Seguirà conferenza stampa in presenza di tutti gli imprenditori ai quali sarà dato un riconoscimento a titolo di ringraziamento per limportante contributo che hanno dato per la realizzazione di questo bellissimo progetto.

Per il nostro Centro questo pulmino è di fondamentale importanza – afferma la consigliera Divina Cavasinni, delegata alla Famiglia, Pari opportunità e Disabilità.

I nostri ragazzi aggiunge – avranno la possibilità di muoversi con un mezzo nuovo e tutto ciò è stato possibile grazie allAmministrazione comunale ma soprattutto grazie alle aziende celanesi che hanno contribuito economicamente. È il regalo più bello che i nostri ragazzi e le loro famiglie potessero ricevere. Vorrei ringraziare di cuore tutti per il grande gesto di solidarietà .