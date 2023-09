CELANO. I CONSIGLIERI COMUNALI: CONTESTABILE, IACUTONE E DI RENZO ADERISCONO A FRATELLI D’ITALIA, SODDISFAZIONE DEL SINDACO SANTILLI

Novità all’interno della maggioranza nel comune di Celano, dove tre importanti esponenti hanno aderito al partito di Giorgia Meloni. Si tratta dei consiglieri: Cinzia Contestabile (assessore al Bilancio), Tony Di Renzo e Dino Iacutone. Un ingresso presentato nel corso della conferenza stampa organizzata nella sala consigliare alla quale hanno preso parte: il Sindaco Settimio Santilli che ha fatto gli onori di casa, il Senatore Guido Liris, l’Assessore Regionale Mario Quaglieri e il consigliere Regionale Massimo Verrecchia.

“Mi fa piacere”, ha esordito il primo cittadino di Celano ed esponente di FDI Settimio Santilli, “che altri tre entrano a far parte della famiglia di Fratelli D’Italia, ulteriore importante segnale di vicinanza e sostegno per la riaffermazione Marco Marsilio e la sua squadra alla guida della nostra Regione. Certamente non bisogna sottovalutare l’appuntamento elettorale”, ha proseguito Santilli. “ Celano , come detto, non farà mancare il proprio sostegno a livello di persone e numeri, ricordo che un anno fa in questa città abbiamo raccolto i maggior consensi come partito. “È sempre piacevole quando presentiamo nuovi adesioni al nostro partito”, ha evidenziato Mario Quaglieri, “una realtà politica”, quella di FDI in Abruzzo, “patita fin dal suo inizio con tanta voglia di esserci e rappresentare un’idea politica fatta da persone del territorio, ottenendo, come poi si è visto, ottimi risultati. La nostra è stata e sarà una politica non è astratta ma concreta come lo dimostra oggi l’adesione di Tony, Cinzia e Dino. “Ben venuti nel Partito”, gli ha fatto eco Massimo Verrecchia, “importanti esponenti di questa amministrazione. Sono certo”, ha proseguito riferendosi alle prossime elezioni regionali, “che Marsilio verrà riconfermato fatto mai accaduto nella nostra regione. Fdi è un partito che registra continuamente richieste di adesione da parte di molte persone, una realtà che vede sempre sondaggi positivi, merito del premier Meloni”. I due esponenti Regionali hanno anche messo in evidenza come la Regione Abruzzo a Guida Marsilio sia cresciuta sotto tutti i punti di vista.

Un ingresso fatto con convinzione, hanno evidenziato Di Renzo, Contestabile e Iacutone, i quali hanno ricordato come siano legati non solo da un progetto politico, ma soprattutto da una forte amicizia agli esponenti di FDi presenti alla conferenza stampa.

Molto soddisfatto il Senatore Guido Liris, peraltro di casa a Celano dove è legato da una profonda amicizia e stima al Sindaco Santilli e a tutti gli esponenti della sua maggioranza. Liris che ha spiegato come in questo periodo di FDI al governo del Paese così come gli altri partiti di maggioranza, sia stia lavorando con impegno. “ A Celano sono molto legato”, ha ricordato il Senatore, “ da anni frequento questa Città, dove ho tantissimi amici. Fratelli D’Italia è un partito giovane, che ha saputo in questi anni crescere ed accreditarsi tra la gente grazie a chi fa politica per i territori e nei territori, per questo l’adesione di tre consiglieri del comune di Celano è un fatto importante”.