CELANO. I CONSIGLIERI DI MINORANZA, ELIANA MORGANTE E VINCENZO TORRELLI, ANNUNCIANO LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO MISTO IN CONSIGLIO COMUNALE

I Consiglieri comunali Eliana Morgante e Vincenzo Torrelli, comunicano in una nota a firma congiunta, di voler costituire “un gruppo misto” in seno al Consiglio Comunale, che verrà formalizzato nella prima riunione utile dell’assise di Celano. Sottolineano nel comunicato che il loro intento è quello di portare avanti un ” sano confronto” con l’attuale maggioranza di governo, al fine di “collaborare” per il “bene” della città in un momento “emergenziale” come quello che stiamo vivendo, ritenendo che in questa fase sia necessaria una posizione “costruttiva”, pur restando in opposizione, sempre nel rispetto del mandato popolare ricevuto.