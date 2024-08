Celano, Ianni E Contestabile:” Il Pd Locale Non Placa Le Polemiche Nemmeno In Occasione Dei Festeggiamenti Dei Santi Protettori”

“Non stupiscono nemmeno questa volta le affermazioni degli esponenti del PD locale Cotturone e Natalini. Come è nel loro costume non perdono occasione per sminuire, e tentare di denigrare, il lavoro dell’Amministrazione Comunale ed, in questo caso, anche l’impegno dei titolari delle attività commerciali, i quali, il giorno 20 agosto scorso, sono stati convocati a prendere parte ad un incontro in cui, di comune accordo, è stata trovata la soluzione più idonea per permettere a bar e ristoranti di lavorare nel migliore dei modi possibili, attraverso l’ampliamento degli spazi dedicati a tavoli e sedie posizionati all’esterno dei locali, soprattutto in questi giorni in cui c’è più afflusso di cittadini oltre che di turisti per via dei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri, come d’altronde sta accadendo già da diverse settimane. Forse è proprio questo che dà fastidio ai due esponenti del PD che vorrebbero invece una città dormitorio e depressa.

Nulla è stato lasciato al caso, soprattutto per quanto concerne il piano sicurezza imposto dalla normativa” – dichiarano il Vice Sindaco della Città, Piero Ianni ed il Consigliere con delega al bilancio, Cinzia Contestabile, promotori della riunione.

“Ad ogni modo, per quanto riguarda la polemica sollevata circa la chiusura del parcheggio sotterraneo di Piazza Aia, possiamo affermare che, oltre a sbandierare ai quattro venti la loro onestà sempre a dispendio dell’immagine di Celano anche durante le feste dei nostri Santi Protettori, Cotturone e Natalini dimostrano di continuo la loro carenza amministrativa, visto che l’Amministrazione non può far altro che adeguarsi ai piani di sicurezza e alle prescrizioni imposte dalla commissione di pubblico spettacolo che ha ritenuto opportuno, considerato che nel piano sovrastante il parcheggio insistono giostre per i bambini, precauzionalmente chiudere il parcheggio per garantire la pubblica sicurezza” – concludono Ianni e Contestabile.