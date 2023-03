CELANO, IL COMUNE ACQUISIRÀ DALLA CURIA DEI MARSI L’AREA DI SAN VITTORINO. IACUTONE: UN SEGNALE DI VICINANZA E DI ATTENZIONE AL COMPARTO DELLA ZOOTECNIA

In queste ultime settimane l’amministrazione Santilli ha riconfermato in toto la piena vicinanza alle tematiche del settore zootecnico. Dapprima con una giornata informativa sul nuovo regolamento dei pascoli che, trattandosi del primo incontro sull’argomento, ha riscosso un notevole gradimento da parte degli allevatori.

In secondo luogo con la definizione e sottoscrizione dell’atto notarile con il quale il Comune entra nella piena proprietà della vasta area di San Vittorino, che verrà completamente messa a disposizione degli allevatori.

“Con la definitiva acquisizione si è concretizzato un procedimento che durava da parecchio tempo” – dice Dino Iacutone, consigliere provinciale e delegato comunale all’Agricoltura e Ambiente.

“Non posso che esprimere soddisfazione – continua – e ringraziare la Curia per la disponibilità ad affrontare e risolvere un problema che porterà grandi benefici a tutto il comparto della zootecnia, non solo locale”.

Con la definitiva conclusione dell’iter decennale in pratica il Comune di Celano diventerà proprietario dell’area di San Vittorino e si tratta di un passaggio fondamentale in quanto gli ettari a disposizione per l’uso pascolo a favore degli allevatori saranno maggiori rispetto alla disponibilità degli anni precedenti.

“Il Comune fin da subito sarà a disposizione degli allevatori con i propri uffici affinché l’assegnazione dei pascoli avvenga senza intoppi e problematica alcuna rispettando i dettami stabiliti dalla comunità europea e dal regolamento comunale specifico” conclude Iacutone.