CELANO: IL COMUNE CONSEGNA ALLE SCUOLE PURTIFICATORI D’ARIA E SANIFICATORI DI AMBIENTI

Venerdì scorso, presso la scuola D’Annunzio di Celano, alla presenza del Consigliere comunale con delega all’Istruzione Lisa Carusi, dell’Assessore alla Sanità Antonella De Santis, del Dirigente scolastico Massimo Pizzardi e della ditta fornitrice, è avvenuta la consegna e la presentazione dei purificatori d’aria e sanificatori di ambiente, acquistati dal Comune e messi a disposizione delle scuole di Celano (scuola primaria D’Annunzio, scuola media Madonna delle Grazie, Istituto Tecnico Economico presso l’Auditorium, scuole infanzia Piccolomini, Madonna delle Grazie e Aia).

Si tratta di purificatori che, grazie alla tecnologia ACTIVE PURE, sono in grado di sanificare e purificare qualsiasi ambiente, eliminando batteri, virus, polveri e funghi nell’aria e sulle superfici, senza l’impiego di ozono. Eliminano i più comuni fattori che causano allergie, asma ed irritazioni per coloro che hanno una particolare sensibilità del sistema immunitario.

“L’installazione di questi dispositivi” spiega Lisa Carusi, “rappresenta una delle azioni che l’Amministrazione comunale, dando seguito all’impegno assunto nel corso della campagna elettorale, sta ponendo in essere per tutelare la salute della popolazione scolastica e diminuire il rischio di contagio all’interno delle scuole. I sanificatori garantiranno infatti la disinfezione dell’aria e delle superfici di tutti gli ambienti per assicurare un maggiore livello di protezione dei nostri ragazzi e di quanti operano all’interno delle strutture scolastiche”.