CELANO. ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ULTIMATI E PROGRAMMATI I LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE CITTADINA

Ultimati i lavori di implementazione della pubblica illuminazione in via Pitagora, via Euclide, e via Gualberto dove appena le condizioni meteo saranno migliori, inizieranno anche i lavori dell’impianto fognario.

“Tra questa settimana e fine mese inizieranno i cantieri in: via Cicivette, via Starze di sotto (iniziato), via Vicenne”, ha spiegato il Sindaco Settimio Santilli. “Nella programmazione 2021 abbiamo inserito inoltre, ulteriori strade nelle quali installare l’impianto di pubblica illuminazione attualmente assente e fra queste rientrano: via Aldo Rossi, via Chiusa le Foci, via della Nocella, via Coppa d’Oro, via A.Argoli.

Sono tutte strade periferiche dove negli anni sono state raccolte le diverse istanze dei cittadini e in cui ora stiamo intervenendo puntualmente con impianti di nuova generazione al LED con notevoli risparmi in termini di consumi elettrici, ma anche per garantire una sicurezza urbana del tutto diversa”.