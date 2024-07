CELANO. IMPIANTI SPORTIVI, IN FASE DI ULTIMAZIONE E IN CORSO IMPORTANTI E ATTESI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Prosegue l’iter amministrativo dei progetti relativi all’impiantistica sportiva. La riqualificazione e la valorizzazione degli impianti sportivi è uno dei temi sui quali l’attuale amministrazione comunale di Celano ha dedicato maggiore attenzione. Sono in via di conclusione e altri in itinere, alcuni importanti interventi programmati che riguardano la riqualificazione dei campi di calcio dislocati su tutto il territorio comunale. L’intervento più di rilievo riguarda la consegna dei lavori della tribuna principale dello stadio comunale “F. Piccone” di via della Torre alla ditta aggiudicatrice della gara d’appalto, la ditta CO.GE.FER. S.r.l., che il Sindaco, vice Sindaco Ianni e l’assessore Fidenza unitamente all’ufficio tecnico hanno incontrato mercoledì scorso per stabilire bene gli interventi da farsi e i tempi da rispettare viste le vicissitudini passate.

Sono in corso i lavori di riqualificazione al campo polivalente “Don Luigi Di Summo” di Borgo Strada 14 che dovrebbero terminare entro l’anno.

Seguendo la tabella di marcia sono iniziati anche i lavori al campo intitolato a “Francesco Baruffa” con la realizzazione del nuovo manto in erba naturale che sarà destinato ai primi calci.

Appena dopo Ferragosto, infine, dovrebbero concludersi i lavori per il rifacimento del manto in erba sintetica al campo intitolato al compianto “Riccardo Paris”.

“Vogliamo lanciare segnali di attenzione e di particolare cura – dichiara l’assessore Valeriano Fidanza – con interventi sugli impianti e aiuti alle società sportive, realizzando importanti interventi che vanno a riqualificare gli impianti sportivi comunali. A conclusione del programma di rigenerazione degli impianti il nostro centro sportivo sarà pienamente rispondente alle esigenze dei calciatori e di tutte le associazioni sportive”.

È questo l’impegno prioritario dell’amministrazione, continua Fidanza, che operando con lungimiranza e abnegazione, ha sviluppato una visione globale delle strutture sportive, con l’auspicio di consegnare alla città, al termine del percorso programmatico, una cittadella dello sport tra le più funzionali, belle ed attrattive della regione Abruzzo.”

La visione che abbiamo ha concluso il Sindaco Santilli, è quella di creare un modello scuola-sport sulla falsa riga dei college americani, vista la limitrofa scuola media.

Miriamo in questo senso a riqualificare anche l’area da tennis, creando una vera cittadella dello sport che potrà esser messa a disposizione anche di altre importanti società sportive, candidandola, perché ne avrà tutte le peculiarità, anche a centro federale di più discipline. Un sogno che richiedeva tempo ma che sta diventando realtà.”