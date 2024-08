CELANO INAUGURA LA SECONDA EDIZIONE DELL’ANNO FEDERICIANO: UNO SPETTACOLO DI STORIA, CULTURA E INNOVAZIONE DALL’8 ALL’11 AGOSTO

L’Amministrazione Comunale di Celano, in collaborazione con il direttore artistico Cesare Paris, annuncia l’apertura della seconda edizione dell’Anno Federiciano. La giornata inaugurale dell’8 agosto vedrà il suo momento culminante con un prestigioso convegno storico che ospiterà relatori di spicco del panorama culturale nazionale ed internazionale. Studiosi, storici e intellettuali si alterneranno nel trattare temi legati alla figura dell’imperatore Federico II e alla Celano medievale, rendendo questo evento un appuntamento imperdibile. L’edizione di quest’anno non solo conferma il successo della precedente, ma si arricchisce di nuove e spettacolari iniziative. Dopo il grande apprezzamento ottenuto lo scorso anno, verrà riproposta, il giorno 11 Agosto, la proiezione Video Mapping 3D che animerà le mura del Castello Piccolomini con immagini suggestive legate al tema federiciano, a seguire lo spettacolo di fuochi pirotecnici sul camminamento del maniero. Confermata anche la passeggiata lungo il Sentiero Storico di Federico II, dedicata quest’anno al compianto Riccardo Bruno, socio CAI e collaboratore dell’Anno federiciano 2023, programmata per il giorno 9 Agosto.

Quest’anno la manifestazione propone anche una nuova e innovativa esibizione artistica, il Laser Show, che prevede luci, fuochi e fumi a ritmo di musica, uno show di ultima generazione che trasformerà Piazza IV Novembre in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Un’altra iniziativa, del giorno 11, che arricchisce l’evento è l’introduzione del “Treno Federiciano”, un collegamento speciale che, a bordo del moderno treno POP di TUA, condurrà i turisti dal Pescara a Celano. Questo servizio è pensato per facilitare l’afflusso di visitatori e offrire loro un’esperienza completa, che comprende non solo la partecipazione agli eventi previsti, ma anche visite guidate alle bellezze storiche e architettoniche della città. Tra le tante attività in programma, spicca lo spettacolo teatrale “Cesarea” curato da Donato Angelosante, con i costumi di Rosa Noto, dei giorni 8-9, e il Gran Corteo Storico a cura di Giovanna della Rocca in collaborazione con diverse associazioni medievali del giorno 11, che faranno rivivere al pubblico atmosfere e storie del passato. Inoltre, uno degli appuntamenti più attesi sarà “Bastioni e Bastimenti”, del 10 agosto, un evento enogastronomico che combina la riscoperta delle tradizioni culinarie locali con l’intrattenimento, il tutto ambientato nel centro storico cittadino. A completare l’offerta culturale dell’Anno Federiciano ci saranno le esibizioni musicali mattutine della Young Band di Celano, gli sbandieratori e gli stand medievali e la mostra-mercato del tartufo marsicano-abruzzese i giorno 9 e 10, una rara occasione per conoscere e apprezzare questo pregiato prodotto della nostra terra.

L’Anno Federiciano di Celano promette, quindi, di essere un appuntamento ricco di cultura, innovazione e spettacolo, capace di unire la tradizione storica con le più moderne tecnologie di intrattenimento, offrendo ai visitatori un viaggio indimenticabile nel tempo e nella storia. In allegato, il programma dettagliato dell’evento.