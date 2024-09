CELANO, INAUGURATO UFFICIALMENTE LO SPORTELLO “PROMOZIONE DELLA SALUTE, PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE”

È stato inaugurato ufficialmente, sabato scorso, lo sportello “Promozione della Salute, Prevenzione e Cura delle Dipendenze”, affidato dal Comune di Celano ad ARCAT Abruzzo (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali – Metodo Hudolin), che si occupa di tutti i tipi di fragilità.

All’evento erano presenti:

il Sindaco della Città di Celano, Settimio Santilli;

il Presidente del Consiglio Comunale, Silvia Morelli;

il Dottore Adelmo di Salvatore (Presidente Onorario ARCAT Abruzzo);

il Dottore Cristiano di Salvatore (Responsabile dell’attività dello sportello di Celano);

alcuni membri di Smile, club di Ecologia Familiare e Sociale di Celano.

Le attività dello sportello sono finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle comunità di appartenenza. Saranno accolte persone e famiglie con vari tipi di disagio/fragilità (problemi legati alle sostanze stupefacenti e alle bevande alcoliche, comportamenti di addiction- azzardo, Internet, social ecc.- , problemi complessi.

“Dopo un lungo lavoro, finalmente siamo riusciti a concludere un percorso nel migliore dei modi possibili, oltre ogni aspettativa, in quanto avere la possibilità di affidare un servizio ad ARCAT significa affidarsi a professionisti seri e qualificati nel settore. Un ringraziamento particolare da parte mia al Dottor Adelmo Di Salvatore ed al dottor Cristiano Di Salvatore”, dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Silvia Morelli.

“Ci si attende che le famiglie del Comune di Celano si rivolgano liberamente allo sportello e frequentino gli altri programmi, aperti a tutti: corsi per smettere di fumare, corsi Genitori Efficaci, serate di sensibilizzazione, corso completo di promozione della salute e del benessere, attività ricreative” – aggiunge il Dottor Adelmo Di Salvatore – “È una porta aperta ai cittadini residenti nel comune di Celano (accessibile gratuitamente su appuntamento telefonico al numero 331 2275828) che abbiano problemi con le sostanze, con l’alcol, con comportamenti violenti in famiglia. Lo sportello è aperto anche per l’orientamento agli immigrati residenti in Città”.