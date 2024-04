CELANO. INIZIATI I CONTROLLI SU ASSICURAZIONI E REVISIONI DEI VEICOLI MEDIANTE TARGA SYSTEM

Sono iniziati nel pomeriggio del 15 aprile 2024 gli annunciati controlli della polizia locale di Celano, sulla regolare copertura assicurativa e sul puntuale rispetto degli obblighi di revisione dei veicoli circolanti sul territorio comunale.

Ricordiamo che la decisione di intensificare tali verifiche è nata dal fatto che in occasione di alcuni recenti studi di analisi del traffico per la predisposizione del nuovo piano della mobilità sostenibile della città di Celano, è emerso un dato alquanto preoccupante: un’altissima percentuale dei veicoli circolanti sul territorio è risultato privo di copertura assicurativa e/o di revisione, con tutti i rischi che ne conseguono per gli altri cittadini.

La prima postazione di controllo a mezzo dei dispositivi elettronici di cui la polizia locale si è dotata, ha operato in piazza IV novembre e ha interessato tutti i veicoli provenienti da via Roma.

L’attività intrapresa ha sostanzialmente confermato le previsioni iniziali, poiché in neppure due ore sono state intercettate e sospese dalla circolazione ben undici autovetture irregolari.

Questi veicoli rappresentavano una chiara situazione di pericolo per gli altri utenti della strada, in quanto carenti dei requisiti di sicurezza per poter circolare e forieri di mancato risarcimento per gli altri automobilisti coinvolti in caso di incidente.

I servizi di prevenzione stradale proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della città, interessando pressoché tutti i quartieri, per ampliare quanto più possibile il raggio d’azione delle attività di tutela della sicurezza della cittadinanza.