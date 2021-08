CELANO. INSTALLATI 10 BAGNI CHIMICI LUNGO TUTTO IL CENTRO STORICO

Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in occasione delle feste patronali questa mattina sono stati allestiti i servizi igienici chimici, sistemati nel centro storico, soprattutto nei luoghi più frequentati durante la settimana di festa. Lo rende noto il Vicesindaco Piero Ianni, con delega alla manutenzione della Città che aggiunge: “Abbiamo provveduto ad installare 10 bagni chimici per offrire un servizio adeguato ai cittadini ed ai numerosi turisti che in questi giorni di festa soggiorneranno a Celano, ed un supporto necessario ai commercianti del centro storico. Oltre al mantenimento di un giusto decoro della Città contiamo anche sul senso di responsabilità e senso civico dei cittadini affinché queste strutture non vengano deturpate”.

Le 10 postazioni (uomini-donne-disabili) saranno così suddivise: N° 3 Parco delle Rimembranze (torretta Castello Piccolomini); – N° 2 Parcheggio Piazza Aia; N° 2 via del Castello – Palazzo don Minozzi; N° 3 Parco delle Rimembranze (Dietro Castello). “Saranno inoltre assicurati quotidianamente i servizi di disinfezione, pulizia e igienizzazione dei bagni. Vorrei ricordare – conclude inoltre il Vicesindaco Ianni – la possibilità di utilizzare i bagni pubblici comunali presenti in Piazza IV Novembre e aperti tutto l’anno”.