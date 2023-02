Celano, istituito il premio per ricordare la figura di Oreste Ranelletti. Assessore Carusi: è il doveroso riconoscimento per un giurista, ritenuto il padre del moderno diritto amministrativo

L’Amministrazione comunale di Celano su proposta del Sindaco Settimio Santilli e dell’Assessore all’istruzione Lisa Carusi ha istituito il premio “Città di Celano – Oreste Ranelletti”, con lo scopo di perpetuare e onorare la memoria del grande giurista celanese, ritenuto una delle figure più illustri della città, annoverato dal mondo accademico tra i padri del moderno diritto amministrativo italiano insieme a Vittorio Emanuele Orlando. Oreste Ranelletti, scolaro di Vincenzo Scialoja, fu protagonista di un’intensa attività scientifica in campo giuridico a livello nazionale, tra l’altro insegnando diritto amministrativo a Camerino e, come professore ordinario, a Macerata (1899), Pavia (1905), Napoli (1920) e nell’università di Milano (1924). È stato, inoltre, membro del consiglio superiore della pubblica istruzione, del consiglio superiore dell’istruzione commerciale, vicepresidente del consiglio superiore dell’istruzione nautica, nonché autore di numerosissime pubblicazioni di diritto amministrativo e di diritto pubblico. Sua, infatti, la copiosa produzione letteraria che per decenni ha accompagnato gli studi di migliaia di allievi di ogni parte d’Italia, abbracciando a tutto tondo il diritto amministrativo in ciascuna sua componente. Il premio annuale, che consiste nell’elargizione di una somma di denaro e nella consegna di una medaglia, è destinato alla migliore tesi di laurea in diritto amministrativo selezionata da una giuria di professori e avvocati esperti della materia, discussa per il conseguimento del titolo di dottore magistrale in giurisprudenza o in scienze politiche, presso una qualsiasi università italiana e dell’Unione europea. La consegna del premio avverrà in autunno, in occasione di una cerimonia programmata nell’ambito di un seminario scientifico di portata nazionale che, sempre l’amministrazione comunale di Celano, organizzerà al fine di realizzare un appuntamento annuale di studio delle nuove frontiere del diritto amministrativo e dell’innovazione della pubblica amministrazione, chiamando a raccolta le eccellenze italiane della disciplina.

Per l’assessore Lisa Carusi “il premio rappresenta un degno e meritato riconoscimento che la città di Celano non poteva far mancare a uno dei suoi figli più famosi, celebrato in Italia per la sua opera giuridica ancora viva e più che mai attuale, in una materia che costituisce la base fondante della Nazione”.