CELANO. LA ASL RISOLVE LA CONVENZIONE CON LA CLINICA IMMACOLATA

RIPORTIAMO IL POST DL SINDACO DI CELANO SETTIMIO SANTILLI

Clinica L’Immacolata

Ho appena ricevuto la nota PROTOCOLLO 21571 del 14.12.2020 della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’aquila indirizzata alla struttura sanitaria Clinica L’Immacolata, e al Sindaco per conoscenza, che recita testualmente:

….vista la circostanza che la attuale disponibilità di medici risulta ridotta a numero 3 unità, appare evidente ed oggettiva l’assenza di garanzia degli standard organizzativi e di personale necessari ad assicurare la legittimità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie , ospedaliere ed ambulatoriali. Si ricorda che è responsabilità precipua dell’erogatore accreditato,nonché inderogabile obbligo di legge garantire tutti gli standard posti a presidio del mantenimento della qualità delle prestazioni e di conseguenza dell’autorizzazione all’esercizio, nonché all’accreditamento.

La situazione descritta nella nota in epigrafe riverbera i propri effetti sulla convenzione per la CURA DEI PAZIENTI COVID DA MEDICINA COVID, la quale pur non ancora operativa, è da intendersi RISOLTA per inadempimento della Codesta Struttura.

Ci si riserva comunque ogni valutazione in ordine al grave nocumento subito da questa Asl per effetto del grave inadempimento della convenzione.