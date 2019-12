CELANO, LA CLASSE 1979 FESTEGGIA I 40 ANNI ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’

Celano, la Classe 1979 si è ritrovata sabato 14 dicembre presso il ristorante Guerrinuccio per festeggiare i suoi primi 40 anni. La serata è stata un’occasione per rivivere i bei momenti spensierati di quando si era più giovani, ma soprattutto per ricordare Luca, anche lui della classe 1979, scomparso prematuramente a soli 15 anni, per cui è stata celebrata una messa di suffragio.

I neoquarantenni, tra cui Armida e Angelo che sono ospiti del centro diurno “Peter Pan” (Anffas), hanno inoltre fatto una donazione al centro stesso, con il contributo di commercianti e professionisti di Celano, per l’instancabile lavoro di aiuto e integrazione sociale ai ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie.

Un piccolo contributo è stato donato anche alla Misericordia di Celano per l’acquisto di una nuova autoambulanza.

Tutti i presenti hanno sottolineato l’importanza e la gioia di ritrovarsi, senza tralasciare lo spirito solidale che li ha uniti in questo evento.