Lo riporta in un post Massimo Verrecchia:

Come confermato dalla Asl è stato raggiunto l’accordo con la Clinica l’Immacolata di Celano per 67 posti, con possibilità anche di aumentarli. Questo consentita di drenare l’Ospedale di Avezzano per far tornare i reparti, ora Covid, alla loro originaria destinazione. Questa settimana dovrebbero finire i lavori per la separazione dei percorsi.