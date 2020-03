CELANO. L’AGENTE DI POLIZIA LOCALE GIUSEPPE SFORZA VA IN PENSIONE, GLI AUGURI DEL SINDACO SANTILLI E DEI COLLEGHI

Lascia il servizio dopo una lunga carriera l’agente della polizia locale di Celano Giuseppe Sforza.

Il pensionamento è stato festeggiato dai colleghi e il Sindaco Settimio Santilli: buon meritato riposo amico agente di Polizia locale Giuseppe Sforza”, ha detto il primo cittadino. “A te la gratitudine per aver compiuto il tuo servizio con profondo senso del dovere mettendo sempre la tua professionalità a disposizione della nostra Città di Celano a te tanto cara”.

Giuseppe Sforza a Celano è conosciuto da tutti, non solo per il suo lavoro, ma anche per i suoi trascorsi sportivi.