Celano. L’amministrazione comunale presenta: “Il Cinema sotto le Mura” nel Fossato del Castello

L’amministrazione comunale di Celano è ben lieta di annunciare la rassegna cinematografica “Il Cinema sotto le Mura”, un evento imperdibile inserito nel ricco calendario degli eventi estivi 2024. Le proiezioni si terranno nell’incantevole cornice del fossato del Castello Piccolomini di Celano, offrendo ai cittadini un’esperienza suggestiva e unica sotto le stelle.

L’ingresso è gratuito, con un massimo di 80 posti disponibili per ogni serata. Le proiezioni inizieranno alle ore 21:00, garantendo a tutti i partecipanti la possibilità di godersi una serata di cinema di alta qualità in un’atmosfera suggestiva e storica.

Il Sindaco, entusiasta dell’iniziativa, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare questa rassegna cinematografica che arricchirà ulteriormente il programma estivo della nostra città. ‘Il Cinema sotto le Mura’ non solo offre una selezione di film di grande qualità, ma rappresenta anche un’occasione per valorizzare e vivere appieno uno dei nostri luoghi più affascinanti. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a queste serate per condividere momenti di cultura e divertimento.”

Calendario delle proiezioni:

17 Luglio: “Barbie” (2023) 21 Luglio: “Il Re Leone” (2019) 23 Luglio: “Smetto quando voglio” (2014) 25 Luglio: “Jurassic World” (2022) 28 Luglio: “Povere creature” (2023)

La rassegna “Il Cinema sotto le Mura” è stata concepita per soddisfare i gusti di un pubblico variegato, con una selezione di film che spazia dai classici intramontabili alle pellicole più recenti e apprezzate dalla critica.