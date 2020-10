CELANO. LAUREA IN FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO, CONGRATULAZIONI AD ALESSANDRA CONTESTABILE

Si è laureata brillantemente in fisica dei sistemi complessi presso il Politecnico di Torino Alessandra Contestabile, 24enne di Celano.





La giovanissima neo dottoressa, che ha discusso la tesi su: “ Bosonic Binary Mixture in a 4 – Well Ring”, con relatore il professor Vittorio Penna, si è anche aggiudicata, arrivando prima tra i suoi colleghi, il dottorato di Ricerca in Fisica, sempre nel prestigioso Ateneo del Politecnico di Torino.

Soddisfazione per i prestigiosi traguardi ottenuti, da parte dei genitori, Mauro Contestabile, ingegnere della Regione, la mamma, Caterina Palermo Taccone e il Fratello Domenico Contestabile.

Alessandra Contestabile aveva fatto parlare già di se quando al IV anno del Liceo Scientifico, quando portò a casa una pagella perfetta, ottenendo tutti 10. A 18 anni ha partecipato a New York alla simulazione di una seduta dell’Onu, esperienza ripetuta anche al Parlamento Italiano dove ha ricevuto una menzione d’onore.

Al neo Dottoressa in Fisica gli auguri della Redazione de il faro24.it.