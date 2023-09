CELANO. L’EDILIZIA SCOLASTICA NON FI FERMA, SANTILLI: “LUNEDÌ 9 OTTOBRE INIZIERANNO I LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “A. PICCOLOMINI”

Continua senza sosta il percorso di rinnovamento dell’edilizia scolastica a Celano programmata dall’amministrazione Santilli. Un percorso che sta riguardando tutte le scuole di ordine e grado che sta giungendo ormai alla fine e che fanno della città Castellana un unicum non solo nella Marsica, ma in tutta la regione Abruzzo.

È stato infatti firmato ieri il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori, la Società Integra srl con sede a Venafro (IS) via Colonia Giulia, per la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia “A. Piccolomini”. Alla consegna dei lavori era presente anche lo stesso Sindaco Settimio Santilli con l’amministrazione e i tecnici comunali.

L’importo dei lavori ammonta a 868387,33 di cui:

684000 € da fonti PNRR;

184378,33 € da fondi di bilancio comunale.

I lavori consisteranno nella demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente in luogo di un nuovo involucro strutturale in pannelli di legno X-Lam G24 e tetto con travi e tavolato in legno lamellare GL24h.

È previsto inoltre la realizzazione di tutti gli impianti idrotermici ed elettrici con tecnologie di nuova generazione da fonti rinnovabili e nuove strumentazioni didattiche all’avanguardia per l’apprendimento dei bambini.

La nuova scuola dell’infanzia energicamente sostenibile e soprattutto sicura sismicamente sarà destinata ad ospitare 40 bambini da 3️ a 6 anni ai sensi e nel rispetto del DM 18.12.1975.

L’Inizio del cantiere è previsto per lunedì 9️ ottobre 2023

La fine dei lavori presumibilmente per settembre 2024